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У МЗС Польщі закликали не викликати до національної команди футболіста з чемпіонату Росії

Мацей Рибус виступає за московський "Спартак".

У МЗС Польщі закликали не викликати до національної команди футболіста з чемпіонату Росії
Мацей Рибус

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач закликав виключити зі складу національної команди захисника Мацея Рибуса, який раніше перейшов до московського "Спартака".

Марцін Пшидач
Марцін Пшидач

"Немає нічого ганебнішого, ніж прикриватися добробутом сім'ї, коли йдеться просто про великі гроші. Про криваві гроші. Сподіваюся, що для нього більше не буде місця у збірній. Грати з орлом на грудях це гордість. І шанс дається лише тим, хто це розуміє", – написав Пшидач у твіттері.

Зазначимо, що 32-річний поляк перебрався до Росії у 2012 році, грав за "Терек" ("Ахмат") та "Локомотив". Одружений футболіст з росіянкою.

У Рибуса у кар'єрі 66 матчів за збірну Польщі.

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