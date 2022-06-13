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Федерація велоспорту України вступила у конфронтацію з Бубкою через позицію щодо допуску росіян на змагання

В організації хочуть почути чітку позицію президента НОК щодо цього питання.

Федерація велоспорту України вступила у конфронтацію з Бубкою через позицію щодо допуску росіян на змагання
Фото: noc-ukr.org

Федерація велосипедного спорту України звернулася до президента НОК України Сергія Бубки, озвучити однозначну позицію з резонансного питання у світі спорту, прийнятого Міжнародною федерацією дзюдо (IJF) дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на змаганнях під нейтральним прапором.

"Справді, хотілося б почути офіційну позицію голови НОК України щодо можливості спортсменів з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях під егідою МОК під нейтральним прапором.

Без такої позиції важко також формувати позицію Національної федерації та пояснювати спортсменам збірної, чому вони можуть зустрітися на стартах зі спортсменами країн-агресорів", - йдеться в заяві Федерації у Facebook.

Раніше щодо рішення IJF допустити росіян та білорусів до турнірів під нейтральним прапором висловилася Федерація дзюдо України, яка готова бойкотувати міжнародні змагання.

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