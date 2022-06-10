Рижикова здобула медаль на етапі Діамантової ліги

Ганна була третьою у забігу на 400 метрів із бар'єрами.

На етапі Діамантової ліги, який проходить у Римі, українка Ганна Рижикова з найкращим для себе часом сезону виборола бронзову медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Перемогу в забігу здобула бронзова призерка токійської Олімпіади-2020, нідерландка Фемке Болл, другою перетнула фінішну межу представниця Ямайки Джанні Рассел.

Зазначимо, що інша українка Вікторія Ткачук посіла 7 місце.

Діамантова ліга. Рим, Італія.

Біг на 400 м із бар'єрами.

Жінки.

Фемке Болл (Нідерланди) – 53.02 с Джанні Рассел (Ямайка) – 54.18 с Ганна Рижикова (Україна) – 54.50...

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