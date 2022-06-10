Рижикова здобула медаль на етапі Діамантової ліги

На етапі Діамантової ліги, який проходить у Римі, українка Ганна Рижикова з найкращим для себе часом сезону виборола бронзову медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами.
Перемогу в забігу здобула бронзова призерка токійської Олімпіади-2020, нідерландка Фемке Болл, другою перетнула фінішну межу представниця Ямайки Джанні Рассел.
Зазначимо, що інша українка Вікторія Ткачук посіла 7 місце.
Діамантова ліга. Рим, Італія.
Біг на 400 м із бар'єрами.
Жінки.
- Фемке Болл (Нідерланди) – 53.02 с
- Джанні Рассел (Ямайка) – 54.18 с
- Ганна Рижикова (Україна) – 54.50...
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- 7. Вікторія Ткачук (Україна) – 55.37 с.