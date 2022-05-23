Бех-Романчук, Ткачук та Рижикова виграли медалі на етапі Діамантової ліги

В активі українок — два "срібла" та "бронза".

В англійському Бірмінгемі відбувся другий етап Діамантової ліги, на якому успішно виступили українські легкоатлетки.

Марина Бех-Романчук, Вікторія Ткачук та Ганна Рижикова поїхали з англійської землі не з порожніми руками.

Бех-Романчук посіла друге місце в змаганнях зі стрибків у довжину. Для Марини це друге "срібло" в сезоні – раніше в травні українка виграла "срібло" в потрійному стрибку.

Ткачук та Рижикова піднялися на подіум змагань з бігу на 400 метрів з перешкодами, де посіли друге та третє місця відповідно.

Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 28 травня в американському Юджині.