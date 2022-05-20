Міністр спорту України закликав піти у відставку президента ФБУ за його підтримку президента IBA, росіянина Кремльова

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт засудив президента Федерації боксу України Володимира Продівуса за підтримку росіянина Умара Кремльова, котрого минулого тижня за спеціальною схемою переобрали президентом Міжнародної асоціації боксу (IBA).

Самого Продівуса на позачерговому конгресі IBA в Стамбулі обрали віцепрезидентом Ради директорів IBA.

"Це вкрай неприйнятне рішення, особливо в той час, коли наша країна воює з Росією. Продівус, як представник України, має піти у відставку з цієї посади та засудити рішення Конгресу!

До того ж відразу після повномасштабної російської агресії проти України Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував усім Міжнародним спортивним федераціям вжити заходів і не допускати російських і білоруських спортсменів до виступів на міжнародному рівні або принаймні не допускати їхніх виступів під своїм прапором, гімном і назвою країни на міжнародних змаганнях.

Ми, команда Міністерства молоді та спорту, і я особисто, підтримуємо рекомендацію МОК і засуджуємо такі інциденти, як у IBA. Продівус вчинив цинічно і неприпустимо, - цитує Гутцайта пресслужба міністерства.

Крім того, Гутцайт зазначив, що через такі дії ці люди ганьблять не лише український, а й міжнародний спорт. Є ризик, що після таких рішень бокс може бути виключений з програми Олімпіади 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, у червні 2019 року МОК призупинив визнання IBA Міжнародною федерацією. При цьому, МОК неодноразово висловлював свою стурбованість з приводу управління IBA та фінансової залежності IBA від російської державної компанії "Газпром". МОК знову підняв ці питання після виборів у IBA на минулому тижні.

Додамо, що перед конгресом президент Нідерландської федерації боксу Борис ван дер Ворст ініціював листа до IBA, щоб обговорити можливість призупинення членства Російської федерації боксу після публікації в соціальних мережах на підтримку президента Росії Володимира Путіна, російської політики та війни в Україні.

Лист підписали представники восьми країн, за виключенням Продівуса. За день до виборів, ван дер Ворста оголосили таким, що не має права балотуватися, як кандидат, через "порушення статуту IBA".

Кремльов був обраний без голосування та шляхом акламації, оскільки він був єдиним кандидатом.

Результати виборів в IBA зараз оскаржуються в Спортивному арбітражному суді.