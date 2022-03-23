Усик залишив Україну заради підготовки до реваншу проти Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готується до реваншу проти британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі об'єднаного телемарафону заявив, що український боксер уже виїхав із країни:

"Ми бачимо, скільки спортсменів їдуть і перемагають. Ми зробимо все, щоб вони виїжджали. Наразі Олександр Усик поїхав тренуватися, у нього буде бій за звання чемпіона світу.

Для нас дуже важливо, щоб він переміг і ще раз сказав усьому світу, що він завжди буде проти війни і він за мир. Це дуже важливо для нас", - наголосив міністр.

Цю інформацію підтвердила і дружина Усика Катерина.

Раніше колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) відмовився залишати Україну заради поєдинку з Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) за звання абсолютного чемпіона світу.