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Усик залишив Україну заради підготовки до реваншу проти Джошуа

Інформацію підтвердила дружина боксера.

Усик залишив Україну заради підготовки до реваншу проти Джошуа
Олександр Усик
Фото: Spiegel

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готується до реваншу проти британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі об'єднаного телемарафону заявив, що український боксер уже виїхав із країни:

"Ми бачимо, скільки спортсменів їдуть і перемагають. Ми зробимо все, щоб вони виїжджали. Наразі Олександр Усик поїхав тренуватися, у нього буде бій за звання чемпіона світу.

Для нас дуже важливо, щоб він переміг і ще раз сказав усьому світу, що він завжди буде проти війни і він за мир. Це дуже важливо для нас", - наголосив міністр.

Цю інформацію підтвердила і дружина Усика Катерина.

Раніше колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) відмовився залишати Україну заради поєдинку з Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) за звання абсолютного чемпіона світу.

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