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Олімпійський чемпіон Токіо-2020 яскраво підтримав Україну на чемпіонаті світу

Джанмарко Тамбері у Белграді взяв "бронзу".

Джанмарко Тамбері
Фото: EPA/UPG
Джанмарко Тамбері

Чемпіон Олімпійських ігор-2020 у Токіо Джанмарко Тамбері знайшов оригінальний спосіб підтримати Україну під час змагань зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з літніх видів спорту, що проходить у Белграді.

29-річний італієць наклеїв на плече прапор України, а також написав під ним прізвища українських спортсменів Богдана Бондаренка та Андрія Проценка, з якими він неодноразово виступав у секторі для стрибків у висоту.

Зазначимо, що Тамбері у Сербії завоював бронзову медаль.

"Дуже радий, що виборов "бронзу" на чемпіонаті світу. То був непростий турнір. Данина Бондаренку та Проценку. Хотів стрибнути і для них тако", – сказав італійський легкоатлет.

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