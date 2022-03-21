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Фонд Федерера зібрав пів мільйона доларів на допомогу дітям України

Легенда тенісу підтримує українців.

Фонд Федерера зібрав пів мільйона доларів на допомогу дітям України
Роджер Федерер
Фото: Instagram

Екслідер світового тенісу, 20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді Роджер Федерер (№26 АТР) зробить пожертву українським дітям, які постраждали від нападу Росії.

"Те, що відбувається в Україні, жахає мене і мою сім'ю. Наші серця розбиті через страждання невинних людей. Ми виступаємо за мир.

Своєю підтримкою хочеться допомогти дітям. Близько 6 мільйонів українських дітей не навчаються у школі. Ми знаємо, що це дуже критичний час для забезпечення доступу до освіти. Ми хочемо підтримати їх у боротьбі з цим надзвичайно травматичним досвідом. Ми надамо підтримку дітям з України.

Через Фонд Роджера Федерера ми підтримаємо War Child Holland, пожертвувавши 500 тис. дол., щоб переконатися, що українські діти продовжать своє навчання", - йдеться в заяві Федерера.

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