Фонд Федерера зібрав пів мільйона доларів на допомогу дітям України

Екслідер світового тенісу, 20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді Роджер Федерер (№26 АТР) зробить пожертву українським дітям, які постраждали від нападу Росії.

"Те, що відбувається в Україні, жахає мене і мою сім'ю. Наші серця розбиті через страждання невинних людей. Ми виступаємо за мир.

Своєю підтримкою хочеться допомогти дітям. Близько 6 мільйонів українських дітей не навчаються у школі. Ми знаємо, що це дуже критичний час для забезпечення доступу до освіти. Ми хочемо підтримати їх у боротьбі з цим надзвичайно травматичним досвідом. Ми надамо підтримку дітям з України.

Через Фонд Роджера Федерера ми підтримаємо War Child Holland, пожертвувавши 500 тис. дол., щоб переконатися, що українські діти продовжать своє навчання", - йдеться в заяві Федерера.