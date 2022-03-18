ХК "Донбас" закликав російських хокеїстів з НХЛ допомогти вплинути на Кремль і зупинити війну в Україні

"Війна Росії проти України - це наймасштабніший військовий конфлікт у Європі з часів Другої світової війни".

Колишній віцепрем'єр, народний депутат України VII скликання, почесний президент хокейного клубу "Донбас" Борис Колесніков звернувся до російських хокеїстів із НХЛ з метою вплинути на керівництво країни та припинити військову агресію проти України.

"Росія, порушивши всі норми міжнародного права, почала збройну агресію проти нашої країни. Понад три тижні російська армія обстрілює українські села та міста, бере в облогу та методично знищує їх. Л'ється кров мирних мешканців України. Гинуть діти, жінки, люди похилого віку. Мільйони українців змушені були залишити батьківщину для порятунку життя. Світ відреагував на те, що відбувається, безпрецедентними санкціями. А хокейні вболівальники у Північній Америці, де у Національній хокейній лізі грають десятки російських хокеїстів, у своїй абсолютній більшості підтримують український народ", - йдеться в заяві клубу.

Зазначається, що серед гравців НХЛ є ті, хто знає Україну та неодноразово тут бували. У тому числі такі відомі хокеїсти як Олександр Овечкін, Євген Малкін та Євген Дадонов.

"Хочу звернутися до вас та інших російських гравців у НХЛ. Настав час заявити про свою громадянську позицію! Вдома ви отримуєте нагороди з рук найвищого політичного керівництва країни, на вашу думку прислухаються мільйони вболівальників. Багато хто з вас грав у мирному Донецьку, коли хокейний клуб «Донбас» успішно представляв Україну у КХЛ. Хтось із вас стикався тут із проявом націоналізму? Вимагайте від російської влади зупинити війну проти України, зверніться з вимогою припинити криваву агресію", - закликає Колесніков.

Він наголосив, що війна Росії проти України - це наймасштабніший військовий конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

"Дайте Україні спокій, російська армія має покинути міжнародно визнані кордони України!", - йдеться в заяві.

Колесніков також нагадав, що росіянин Євген Дадонов, нападник "Вегас Голден Найтс", грав за "Донбас" і жив у Донецьку два роки. Він навіть звертався по українське громадянство, щоб виступати за збірну України. Крім того, в Україні з 2010 по 2022 роки виступали понад 200 гравців із Росії та Білорусі.

"Вони зобов'язані сказати своє слово на підтримку України! Станом на 24 лютого 2022 року в обох українських лігах грало 110 хокеїстів із Росії та Білорусі, які також зобов'язані сказати своє слово на підтримку України. Допоможіть зупинити злочин проти українського народу!", - йдеться в заяві ХК "Донбас".

Нагадаємо, після військового нападу на Україну Росію та Білорусь відсторонили від усіх міжнародних турнірів з хокею.