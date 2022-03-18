Макрон закликав Путіна припинити блокаду Маріуполя

Президент Франції також закликав РФ до припинення вогню на всій території України.

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом країни-агресорки РФ Владіміром Путіним висловив "сильну стурбованість" ситуацією в Маріуполі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Макрон закликав Путіна до "зняття блокади та доступу гуманітарної допомоги".

"Президент попросив про конкретні заходи зі зняття облоги Маріуполя, відкриття гуманітарного доступу та негайне припинення вогню", - йдеться в заяві.

Під час телефонної розмови, яка тривала більше години, Макрон також закликав до негайного дотримання режиму припинення вогню на всій території України.

Раніше заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив, що місто наразі зруйноване на 80-90%. Кількість загиблих перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами.

Нагадаємо, 9 березня Росія обстріляла в Маріуполі пологовий будинок і дитячу лікарню. Наступного дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.

У середньому за добу на Маріуполь російські окупанти скидають від 50 до 100 авіабомб. У результаті, за попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% не підлягає відновленню.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в оточеному російськими військами Маріуполі відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на Землі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба України у Twitter.