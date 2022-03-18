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Зеленський: "Обговорюємо наступний пакет санкції проти Росії, щоб вони відчули, що кожен постріл має свою ціну"

Президент підкреслив, що санкції мають стабільно зростати, поки не буде миру для України. 

Зеленський: "Обговорюємо наступний пакет санкції проти Росії, щоб вони відчули, що кожен постріл має свою ціну"
Фото: president.gov.ua

Україна та світова спільнота обговорюють наступний пакет санкцій проти Росії. Це достатньо вагомі обмежувальні заходи.

Про це у зверненні повідомив президент Володимир Зеленський

"Щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожен постріл мають свою ціну. Для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій та для конкретних людей, які уособлюють російську владу. І поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати", – зазначив він. 

Зеленський зауважив, що сьогодні в нього був насичений переговорний день. Він мав розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, премʼєр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном

"Тематика зрозуміла. По-перше, це конкретні кроки, які дадуть Україні ще більше сил, не тільки безпосередньо для оборони, а й для економіки. Для наших людей, для українців, які реально захищають Європу. Тут і зараз. На нашій землі. Президентка Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС. Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців. Це непросто, але ми це робимо. Впевнений", – підкреслив президент.

Він висловив удячність всім ініціативам із різних країн світу, які пропонують обмеження для Росії не тільки на рівні держав, а й на рівні суспільств. 

"Зокрема, вдячний шведській профспілці портових працівників, яка обіцяє не обслуговувати всі судна, повʼязані з Росією. Це правильно. Це хороший приклад, який мають наслідувати всі громадські структури, усі профспілки та бізнес-асоціації. Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів", – вважає президент.

Він закликав всі європейські порти заблокувати вхід для суден Росії, щоб "всі російські комерційні судна йшли за російським військовим кораблем". 

"Потрібно, щоб усі західні компанії пішли з російського ринку й не прикривали дешевим піаром свою жагу до прибутків попри кров, попри воєнні злочини. Як це роблять, наприклад, Nestle чи Ашан", – додав президент.

Нагадаємо, Європейська комісія відповість на заявку України щодо членства в Європейському Союзі за кілька місяців. Будуть також враховані досягнення України в імплементації Угоди про асоціацію та поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі, адже Україна вже імплементувала "значну частину aqcuis ЄС".

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