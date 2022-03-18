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Пʼять автобусів з евакуйованими цивільними з Маріуполя їдуть до Запоріжжя

Загалом евакуюють близько 500 людей. 

П’ять автобусів з евакуйованими мешканцями Маріуполя вже прямують з Бердянська до Запоріжжя. Загалом їде майже 500 людей. 

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

"У Запоріжжі на них чекає вся необхідна допомога – від забезпечення продуктами харчування й медикаментами до розселення", – йдеться в повідомленні.

Фото: Маріупольська міська рада

Росія блокувала евакуацію з Маріуполя і приватним транспортом, і автобусами багато днів поспіль. Паралельно з цим ворог щоденно завдавав ударів по місту, включно з бомбовими, і не давав доправити гуманітарну допомогу. 

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