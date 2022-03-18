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Українців з ОРДЛО примусово переміщують у РФ, - Офіс генпрокурора

В ОГП це назвали порушенням Женевської конвенції.

Українців з ОРДЛО примусово переміщують у РФ, - Офіс генпрокурора
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Росія з початку війни проти України під приводом евакуації проводить примусове переміщення на територію РФ громадян України, які опинились на захоплених ворогом територіях Донецької області. Про це заявила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Там зазначили, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування в Донецькій і Луганській областях у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

"Вказані дії є порушенням положень ст. ст. 49, 55 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - зазначили в ОГП.

Нагадаємо, мобілізовані з тимчасово окупованих територій Донецької області для участі у війні на боці Росії скаржаться, що їх використовують як гарматне мʼясо під час штурму Маріуполя.

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