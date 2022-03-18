Уранці 18 березня російська армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюють.
"Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних", – додав керівник області.
Оновлення. Станом на 12:00 18 березня відомо про двох загиблих, 26 отримали поранення , повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Зруйновано 1 адмінбудівлю – 100% уражень; зруйновано багатоквартирний житловий будинок – 90% уражень; зруйновано 2 житлові багатоквартирні будинки – 60-70% уражень; близько 40 житлових багатоквартирних будинків з різними ураженнями; понад 10 різних комерційних приміщень", – написав він у фейсбуці.
За словами міського голови, розбір завалів триває.