Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, відомо про двох загиблих і 26 поранених (оновлено)

Повністю зруйновано адмінбудівлю і багатоповерхівку, ще понад 40 будинків і 10 комерційних приміщень – пошкоджено.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Уранці 18 березня російська армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюють.

"Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних", – додав керівник області.

Оновлення. Станом на 12:00 18 березня відомо про двох загиблих, 26 отримали поранення , повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Зруйновано 1 адмінбудівлю – 100% уражень; зруйновано багатоквартирний житловий будинок – 90% уражень; зруйновано 2 житлові багатоквартирні будинки – 60-70% уражень; близько 40 житлових багатоквартирних будинків з різними ураженнями; понад 10 різних комерційних приміщень", – написав він у фейсбуці.

За словами міського голови, розбір завалів триває.

Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також