Повністю зруйновано адмінбудівлю і багатоповерхівку, ще понад 40 будинків і 10 комерційних приміщень – пошкоджено.

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Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Уранці 18 березня російська армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюють.

"Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних", – додав керівник області.

Оновлення. Станом на 12:00 18 березня відомо про двох загиблих, 26 отримали поранення , повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Зруйновано 1 адмінбудівлю – 100% уражень; зруйновано багатоквартирний житловий будинок – 90% уражень; зруйновано 2 житлові багатоквартирні будинки – 60-70% уражень; близько 40 житлових багатоквартирних будинків з різними ураженнями; понад 10 різних комерційних приміщень", – написав він у фейсбуці.

За словами міського голови, розбір завалів триває.

Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА