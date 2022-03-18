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За дві доби Маріуполь залишили 35 тисяч людей, - голова ОВА

Місцеві жителі виїжджали власним транспортом та йшли пішки.

За дві доби Маріуполь залишили 35 тисяч людей, - голова ОВА
Павло Кириленко
Фото: Репортер

Від початку роботи гуманітарних коридорів у Маріуполі місто власним транспортом і пішки залишили 35 тисяч місцевих жителів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Усього це близько 35 тисяч осіб, які виїхали за вказані дві з лишком доби", - зазначив Кириленко.

За його словами, керівництво області удосконалює логістичні процеси евакуації. Усі евакуйовані жителі Маріуполя отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше Павло Кириленко зазначав, що за попередньою оцінкою близько 80% житлового фонду Маріуполя зруйновано, з них майже 30% - не підлягає відновленню. Більше 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ. А на місто в середньому на добу скидається від 50 до 100 авіабомб.

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