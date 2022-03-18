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Окупанти просять ворожок проводити обряди, які врятували б від українських снарядів, – СБУ

"Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний".

Окупанти просять ворожок проводити обряди, які врятували б від українських снарядів, – СБУ

Російські військові, щоб вижити в Україні, звертаються до шаманів і ворожок.

Про це свідчать чергові розмови загарбників, перехоплені СБУ.

Зокрема, один окупант під Харковом телефонує своїй матері в РФ і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди.

У відповідь матір нагадує класти “для захисту” георгієвську стрічку в кишеню. "А він запевняє, що обмотався стрічками повністю. Але без обряду нікуди”, – йдеться в повідомленні.

“Ми звертаємося до російських загарбників і їхніх родичів: не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний”, – додали у Службі безпеки.

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