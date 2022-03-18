За попередньою інформацією, врятували 12 людей і 98 евакуювали. Травмовано 4 особи, одна людина загинула.

Фото: ДСНС

Уранці п’ятниці, 18 березня, російські військові завдали удару по житловому кварталу в Подільському районі Києва.

Про це повідомили у КМДА.

"Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі", – сказано в повідомленні.

На місці вже працюють рятувальники та медики.

Характер, кількість пошкоджень житлових будинків і кількість постраждалих уточнюється.

Фото: Facebook Микола Поворозник Обстріл Подолу, 18 березня

Фото: Facebook Микола Поворозник

Оновлення. У ДСНС інформують, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталося загоряння у 5-поверховому житловому будинку. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку 101 18 березня о 8:04.

По прибуттю вогнеборці встановили, що сталось загоряння з 1-го по 3-й поверхи.

За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи. На жаль, одна людина загинула.

О 09:14 пожежу, що сталася внаслідок потрапляння залишків збитої ракети у житловий будинок у Подільському районі ліквідовано.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС