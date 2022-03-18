Уранці п’ятниці, 18 березня, російські військові завдали удару по житловому кварталу в Подільському районі Києва.
Про це повідомили у КМДА.
"Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі", – сказано в повідомленні.
На місці вже працюють рятувальники та медики.
Характер, кількість пошкоджень житлових будинків і кількість постраждалих уточнюється.
Оновлення. У ДСНС інформують, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталося загоряння у 5-поверховому житловому будинку. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку 101 18 березня о 8:04.
По прибуттю вогнеборці встановили, що сталось загоряння з 1-го по 3-й поверхи.
За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи. На жаль, одна людина загинула.
О 09:14 пожежу, що сталася внаслідок потрапляння залишків збитої ракети у житловий будинок у Подільському районі ліквідовано.