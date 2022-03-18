Вороги знущаються над мирними людьми на Сумщині та обстріляли з "граду" Луганщину

Біля Чернігова тривають оборонні бої. У більшості районів відсутні світло та вода, звʼязок обмежений. Учора вдень і цієї ночі росіяни кілька годин обстрілювали центр і спальні райони міста. Тяжкою є ситуація і в приміських селах, де ворог розміщує свою техніку поміж хатами, залякує людей і відбирає їжу.

На Київщині по всій області – тривога через ракетні удари. Найгарячішими точками лишаються Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Макарів, Бородянка, напрямок Житомирської траси, Вишгородський район та чотири громади в Броварському. Про це йдеться у зведенні від голів ОДА станом на 8-му ранку.

У Сумській області на околицях обласного центру та в Охтирському районі тривали нічні артобстріли російської армії. У селах у цих районах загарбники повиганяли людей з будинків, знущаються над ними, забирають їжу, ламають телефони і палять будинки. З деяких населених пунктів забирають усіх чоловіків у невідомому напрямку. Уранці Сумщина отримала підтвердження гуманітарних коридорів до Полтавщини з міст Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп і селищ Краснопілля та Велика Писарівка.

У Житомирській області було декілька тривог, руйнувань і втрат немає.

У Харкові рятувальники від учора гасять пожежу на ринку, під час повторного обстрілу павільйонів загинув рятувальник. Вогонь перекинувся на житлові будинки, розташовані поруч. Тривають атаки на житлові районі. По області бої на Ізюмському, Дергачівському, Чугуївському напрямку.

Кіровоградщина, Запорізька область – тихо. Дніпропетровщина ніч пережила спокійно, вранці була тривога. Рівненщина – так само.

На Вінниччині спокійно, крім повітряних тривог. Волинь, Закарпаття – тихо. Хмельниччина – вранці тривога, ніч спокійно. Тернопіль – вранці тривога, ніч спокійно. Черкаси – тихо.

Львівська область – після шостої ранку кілька вибухів.

Полтавщина, Чернівці – тихо. У Івано-Франківську була тривога вранці.

У Луганській області за ніч зруйновано більш ніж 20 житлових та інфраструктурних будівель у Сєвєродонецьку та Рубіжному. О 5-й ранку накрили з "градів" Кремінну та Лисичанськ. За ніч загинули двоє людей.

У Донецькій області обстріли по всій лінії фронту на півночі та в центрі. Маріуполь усе ще в облозі, йдуть вуличні бої. Марʼїнка, Красногорівка, Авдіївка зазнають обстрілів. Очеретинська ВЦА – всю ніч стріляли в районі Верхньоторецького, Новобахмутівки, Красногорівки. Вогонь триває.

Миколаїв, Вознесенськ і Снігурівка під авіаударами, рятувальники гасять пожежі. Дані про постраждалих уточнюють. На окупованих територіях вороги тероризують мирне населення, в області йдуть бої.

У Херсонській області за останню добу зменшилася кількість вибухів і пострілів. Попри це, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. У самому обласному центрі вороги встановили нові блокпости. Мирні чекають на нові зелені коридори.

В Одесі була одна повітряна тривога вночі.

Нагадаємо, вранці ворог вдарив у районі Львівського аеропорту. Зруйновано будівлю авіаремонтного заводу. Також Росія знову била по Києву – по житловому масиву на Подолі.