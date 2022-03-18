У Сумській області підтверджено відкриття гумкоридорів 18 березня

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький підтвердив відкриття гуманітарних коридорів у регіоні в п'ятницю, 18 березня.

Він уточнив міста евакуації, час і місця збору, а також маршрути виїзду.

"Сумщина! На 18 березня підтверджено відкриття гуманітарних коридорів! Час відправлення колон з усіх міст – 9:00 (крім Сум). Місце відправлення з усіх населених пунктів – традиційне. Площі перед міськими/селищними радами (крім Сум і Тростянця)", – написав Живицький у телеграм-каналі.

Тростянець – Полтавська область (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Частково на автобусах та особистому транспорті. Місце збору: у Тростянці виїзд автобусів від ПТУ о 9:00. Для автомобілів місце збору - стадіон ім. Куца. Для автомобілів – рух містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга, стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул. Татаренко - вул. Б.Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) - вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Суми – Полтавська область (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця до Сумської області буде відправлено автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту. Виїзд автобусами до Сум: час прибуття автобусів у всі точки збору з 13:00 до 14:00. Місця збору в Сумах: основний виїзд - біля пам'ятника Альоші (р-н школи 2); додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю): БК "Хімік", вул. Інтернаціоналістів біля ринку, ТЦ "Світлана", "Більбоу" на пр. Курському, ТЦ "Мануфактура".

Лебедин – Полтавська область (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп – Полтавська область (Конотоп, Шевченкове, Хмельове, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка – Полтава (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля – Полтавська область (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Приватно на автобусах та особистому транспорті.

"В евакуаційні автобуси сідають жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. У першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку. З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси беремо! Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може", – наголосив Живицький.