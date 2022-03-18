Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури росіяни зруйнували в Сєвєродонецьку та Рубіжному

Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури в Сєвєродонецьку та Рубіжному росіяни зруйнували за ніч. Артилерія і системи залпового вогню російської армії протягом вечора та ночі із 17 на 18 березня цілили по мирних жителях. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На жаль, ми вже маємо двох загиблих і чотирьох поранених. У деяких будинках поблизу обстрілів відсутні газ і вода – намагатимемось полагодити якомога швидше. Однак людські життя вже не повернеш", - зазначив він.

У Рубіжному за ніч сталося займання десятьох будинків і магазину. Є двоє поранених.

Увечері ворог обстріляв градами старі райони Сєвєродонецька, внаслідок чого пошкоджено або зруйновано шість інфраструктурних об’єктів, два будинки, гаражі.

"О 5-й ранку росіяни знову відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Привіллю. Кількість жертв і руйнувань уточнюється", - зазначив Гайдай.