Під час бомбардування центру Харкова 1 березня загинула волонтерка Еля Щемур

Їй був 21 рік.

Під час бомбардування центру Харкова 1 березня загинула волонтерка та студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Еля Щемур. Про це повідомляє KharkivPride.

"Сьогодні ми отримали підтвердження загибелі нашої волонтерки Елі Щемур. Це сталося під час бомбардування центру Харкова, де Еля волонтерила у штабі оборони Харківщини", - повідомили в організації.

Дівчину тривалий час після бомбардувань розшукували друзі та родичі. На момент загибелі їй був 21 рік.

Нагадаємо, що лише за підтвердженими даними з початку війни у Харкові окупанти вбили понад 500 мирних мешканців.