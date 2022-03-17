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Гуманітарна допомога на Харківщину не доїхала через обстріли російських військ

Ситуація у Вовчанську залишається критичною.

Гуманітарна допомога на Харківщину не доїхала через обстріли російських військ
Ірина Верещук
Фото: Скріншот відео

Через обстріли російських військ не запрацював гуманітарний коридор до міста Вовчанськ на Харківщині. Про це повідомила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Через обстріли не спрацював коридор для гуманітарної допомоги з міста Харкова до міста Вовчанськ. Ми продовжуємо працювати над узгодженням маршрутів для доставки гуманітарної допомоги до всіх оточених і заблокованих міст", - повідомила Верещук. 

Нагадаємо, що місто Вовчанськ на Харківщині стало одних з перших українських міст, що постраждало від російських окупантів. Місцеві мешканці ще 27 лютого повідомляли про гуманітарну катастрофу у Вовчанську. 

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