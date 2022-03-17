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Бабусю з онукою, яких окупанти вивезли до Білорусі, вдалося відправити на лікування закордон

В Білорусі українську родину знайшли українські консули.

Бабусю з онукою, яких окупанти вивезли до Білорусі, вдалося відправити на лікування закордон
Фото: Фейсбук Дмитра Кулеби

Бабусю з пʼятирічною онукою, яких російські окупанти вивезли до Білорусі, вдалося відправити на лікування закордон. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Наші консули їх знайшли. Дитину прооперували в одній з білоруських лікарень. У зв’язку зі втратою батьків, співробітниця консульського відділу посольства Мар’яна Боцвінюк оформила тимчасову опіку та посвідчення особи для повернення в Україну. Сьогодні її виписали з лікарні. Посольство орендувало реанімобіль, який відвіз бабусю та онуку за кордон, де вона нині продовжує лікування. Стан дитини стабільний, загрози життю немає", - написав Кулеба.

28 лютого родина з Київської області намагалася виїхати з зони бойових дій. Їх машина потрапила під обстріли окупантів. На місці загинули мати, батько та 18-річний син. Бабуся та пʼятирічна онука вижили. У дівчинки було кульове поранення в голову. Росіяни їх відвезли до Білорусі, де лікарі надали родині допомогу. 

Дмитро Кулеба подякував українським консулам, які допмогли відшукати сімʼю, а також білоруським лікарям, які врятували життя дівчинки. 

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні. Двоє громадян Білорусі загинули 10 березня у Коростені на Житомирщині внаслідок авіаудару російської армії.

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