Міністерство закордонних справ Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні. Двоє громадян Білорусі загинули 10 березня у Коростені на Житомирщині внаслідок авіаудару російської армії.

Фото: Наша Ніва Далекобійник із білоруського Мозиря Іван Рогов

Фото: Наша Ніва Далекобійник із білоруського Мозиря Дмитро Шилець

Про це повідомляє білоруське опозиційне видання "Наша Ніва".

"У звіті про повернення їхніх тіл на батьківщину не згадується, що чоловіки загинули від російського авіаудару, який, швидше за все, було завдано з території Білорусі. А місто в Житомирській області називають «зоною конфлікту», хоча білоруські чиновники та ЗМІ говорять лише про «спецоперацію на Донбасі»", – пише видання.

"10 березня до Міністерства закордонних справ надійшла трагічна інформація про загибель двох білоруських далекобійників в українському місті Коростень Житомирської області. Вони не встигли покинути зону конфлікту і були змушені жити у своїх машинах, чекаючи можливості виїхати до Білорусі", – цитує "Наша Ніва" пресслужбу МЗС Білорусі.

Як зазначив речник МЗС Анатоль Глаз, обов’язком білоруської сторони, "незважаючи на складність ситуації", було допомогти родичам цих людей – повернути додому тіла їхніх близьких.

"На сьогодні ці роботи завершено, і тіла доставлено на територію Республіки Білорусь", – сказав Глаз.

Кількома днями раніше у білоруському зовнішньополітичному відомстві повідомляли, що на території України без змоги виїхати перебуває близько 280 білоруських фур. Зазначалося, що вантажний автотранспорт з водіями-громадянами Республіки Білорусь продовжує також накопичуватися у пунктах пропуску із країнами ЄС: Угорщиною, Румунією, Словаччиною.

За словами речника МЗС Білорусі, практично в ручному режимі 143 екіпажам білоруських фур було надано сприяння у поверненні на батьківщину як автомобілем, так і в пішому порядку.

"Наша Ніва" назвала імена загиблих внаслідок російського бомбардування білорусів. Це 35-річний Іван Рогов із Мозиря та та його 38-річний земляк і товариш Дмитро Шилець.