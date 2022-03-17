Серед людей, що загинули під час обстрілу мікрорайну в центрі Чернігова, був громадянин США

Серед людей, які загинули сьогодні під час обстрілу мікрорайону в Чернігові, був громадянин США Джеймс Вітні Гілл. Про це повідомляє Суспільне.Чернігів.
Як інформує видання, Джеймс Гілл написав останній пост у Фейсбуці 15 березня.
"Фотографувати не можна, бо у місті шпигуни. Бомбардування посилюється, невідомо як вибратися», - йшлося в повідомленні.
Чоловікові було 67 років.
Нагадаємо, що сьогодні близько 10-ї ранку російські війська обстріляли цивільних людей у центрі Чернігова.
Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко повідомив, що, за попередніми даними, від рук окупантів загинули понад дві сотні чернігівців.