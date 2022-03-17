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Серед людей, що загинули під час обстрілу мікрорайну в центрі Чернігова, був громадянин США

Чоловікові було 67 років.

Серед людей, що загинули під час обстрілу мікрорайну в центрі Чернігова, був громадянин США
Фото: Facebook

Серед людей, які загинули сьогодні під час обстрілу мікрорайону в Чернігові, був громадянин США Джеймс Вітні Гілл. Про це повідомляє Суспільне.Чернігів. 

Як інформує видання, Джеймс Гілл написав останній пост у Фейсбуці 15 березня. 

"Фотографувати не можна, бо у місті шпигуни. Бомбардування посилюється, невідомо як вибратися», - йшлося в повідомленні. 

Чоловікові було 67 років.

Нагадаємо, що сьогодні близько 10-ї ранку російські війська обстріляли цивільних людей у центрі Чернігова.

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко повідомив, що, за попередніми даними, від рук окупантів загинули понад дві сотні чернігівців.

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