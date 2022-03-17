У Фастівському районі на Київщині викрали священника УПЦ МП

Озброєні люди увірвалися в будинок протоієрея Геннадія Батенка, вивели його у двір, після чого відвезли в невідомому напрямку.

У с. Томашівці Фастівського району Київської області ввечері 16 березня викрали священника Української православної церкви Московського патріархату Геннадія Батенка.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП.

"Озброєні люди увірвалися в будинок священника Української православної церкви протоієрея Геннадія Батенка і насильно вивели його у двір, після чого відвезли в невідомому напрямку. Наразі правоохоронні органи не мають інформації про місцезнаходження священнослужителя", – сказано в повідомленні.

Фото: news.church.ua

В УПЦ МП повідомляють, що 8 березня озброєні люди викрали намісника Троїцького Дуконського чоловічого монастиря біля села Пробійнівка Верховинського району архімандрита Тита (Драчука) разом із послушником Трофимом. Згодом їх повернули.

Пізно ввечері 12 березня російські війська обстріляли Успенську Святогірську лавру в Донецькій області. Внаслідок розриву неподалік обителі вибухова хвиля ушкодила приміщення Лаври, в яких проживала братія монастиря та численні біженці. Були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня.

Через обстріли російських військ у Чернігові згорів храм Святителя Феодосія, який належав УПЦ МП.

Окупанти не зважають на юридичну приналежність священнослужителів і церковних споруд. Так, за словами митрополита Епіфанія, російський агресор на окупованих територіях переслідує священників ПЦУ, троє капеланів загинули.