З 9 березня місто на Харківщині перебуває в облозі ворога.

Меморіал Слави загиблих у Другій світовій війні в Ізюмі

В Ізюмі на Харківщині внаслідок російських авіабомбардувань зруйновано Меморіал слави загиблих у Другій світовій війні, розташований на горі Крем'янець.

Про це повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

"Подивіться, що ці варвари встигли зробити з нашим містом. Вони зруйнували Меморіал пам'яті Другої світової війни на Крем'янці. Одна зі стел пам'ятника впала від їхнього авіабомбардування. Фашисти! Не забудемо! Не пробачимо!" – написав Стрельник у фейсбуці.

Водночас він розповів, що 17 березня в Ізюмі обійшлося без авіабомбардувань.

"Сьогодні в небі над Ізюмом літають тільки квадрокоптери, тому що вчора ЗСУ збили над містом два літаки та один вертоліт російських окупантів. Тепер вороги стрімко втрачають перевагу в повітрі", – зазначив Стрельник.

Нагадаємо, 8 березня російська авіація розбомбила лікарню в Ізюмі. Через відмову здатися російські окупанти взяли Ізюм в облогу 9 березня і знищують місто.

15 березня заступник міського голови Володимир Мацокін заявив, що Ізюм наближається до гуманітарної катастрофи. Він попросив організувати зелені коридори для евакуації людей та доставки ліків і їжі.