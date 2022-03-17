У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми

Мешканці та працівники закладу в безпеці.

Росія обстріляла в Сєвєродонецьку (Луганська область) притулок благодійної недержавної організації "СОС Дитячі містечка Україна", де перебувають матері з дітьми.

Про це повідомила у Facebоok національна директорка з розвитку програм "СОС Дитячі містечка Україна" Дарія Касьянова.

"Мами з малюками та наша команда живі та в безпеці", - зазначила Касьянова.

Нагадаємо, на початку березня окупаційні війська випустили снаряди в дитсадок та декілька інших об'єктів у Сєвєродонецьку.

12 березня Генштаб повідомив, що Росія планує захопити місто, а разом з ним Маріуполь і заблокувати Чернігів.

14 березня із Сєвєродонецька вдалося евакуювати близько 400 жителів.