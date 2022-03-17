Російські окупанти вбили понад 200 цивільних жителів Чернігова, - Атрошенко

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко повідомив, що, за попередніми даними, від рук окупантів загинули понад дві сотні чернігівців, передає "Суспільне".

"У нас на сьогодні значно збільшилась інтенсивність обстрілів житлових масивів усього міста з усіх видів озброєння — і артилерійського, і авіаційного. Уже більш ніж тиждень у нас не було вдень авіаційного бомбардування, а сьогодні було таких декілька з великих висот. Місто палає в багатьох локаціях: горять житлові будинки, магазини", - розповів міський голова Чернігова.

Офіційно підтвердженого зеленого коридору наразі немає. Тому очільник Чернігова радить жителям покидати місто невеликими групами через високий ризик обстрілів.

За словами Атрошенка, у Чернігові починається гуманітарна катастрофа - в місті немає тепло-, водо-, електропостачання, перебої з постачанням медикаментів, перев'язувальних матеріалів.

"Ми сьогодні дуже хвилюємось за всі інфекції кишково-шлункового походження, які пов’язані з неможливістю дотримуватись гігієнічних вимог... Дуже багато людей хворіє. Своєю смертю помирає в чотири рази більше, ніж це було в мирний час. Якщо раніше в середньому помирало до 10 людей на день, то сьогодні ми хоронимо 40. Це люди, які просто помирають від серцевих нападів і різних хвороб. Це ті, хто не витримує війни. Це старі люди, з патологіями, які ще були б живі, але сьогодні вони вже не витримують цього нервового, психологічного і фізичного напруження", - повідомив міський голова Чернігова.

Оскільки на околицях міста точаться бої (а там розташоване міське кладовище Яцево), влада змушена використовувати для поховання загиблих старий закритий цвинтар.

"Ми розробляємо там окремі ділянки землі, там обмаль території. Тому ми хоронимо за християнськими звичаями, але у такий трошки спосіб… Потім ми перепоховаємо", - повідомив Атрошенко.

Очільник міста наголосив - у Чернігові щільність руйнувань дуже висока, "сьогоднішній вигляд - це просто жах".

"Я переконаний, що, виходячи з будь-яких писаних і неписаних норм і правил, декілька поколінь платників податків у Росії повинні платити своїми грошима за відновлення того, що вони наробили, — їхня армія, їхній Путін і їхня ця вся наволоч, яка бомбить сьогодні Чернігів і інші міста", - наголосив Атрошенко.

Нагадаємо, 17 березня близько 10-ї ранку російські війська обстріляли цивільних людей у центрі Чернігова, є загиблі і травмовані.

Окупанти здійснили обстріл гуртожитку. У результаті загинула родина з 5 осіб - батьки, трирічні двійнятка та 12-річна дівчинка.

16 березня до міських моргів доставили тіла 53 загиблих.