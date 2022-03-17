Частина сирійських найманців розглядають участь у війні на боці Росії як шанс утекти у Європу, – ГУР

Частина сирійських найманців розглядають участь у війні в Україні на боці Росії як можливість подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни Євросоюзу.

Про це повідомили в ГУР Міноборони.

“Командування російської воєнної бази Хмеймім отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків. 15 березня для участі в бойових діях проти України з воєнної бази Хмеймім (САР) до Росії було відправлено 150 найманців”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією воєнної розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії до Росії та Білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 000 бойовиків.

Під час вербування найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення ладу на окупованих територіях, тобто суто поліцейські функції.

“Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило “бойовий дух” сирійців”, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, нещодавно до воєнної бази Хмеймім з Росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України. Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців і призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях. Серед сирійських бойовиків навіть було зафіксовано випадки самокаліцтва.

“Частина найманців розглядають відправлення до Росії та Білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС”, – зазначили у ГУР.

Нагадаємо, Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада. Після короткої підготовки найманців їх мають переправити до Росії через авіабазу «Хмеймім» двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабазу «Чкаловський» у Московській області.

За інформацією ГУР, упродовж останніх днів Росія вже завербувала тисячі сирійських найманців серед членів так званого Ополчення національної оборони та підрозділів 5 корпусу ЗС Сирії.