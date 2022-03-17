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Серед загиблих внаслідок обстрілу гуртожитку у Чернігові є 3-річні двійнятка і 12-річна дівчинка

Батьки дітей також загинули.

Вчора з-під завалів гуртожитку в Чернігові рятувальники дістали тіла 3-річного хлопчика і дівчинки (двійняток) та їхньої 12-річної старшої сестрички.

Про це повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, вчора під час проведення робіт з розбору конструкцій гуртожитку у Чернігові рятувальники дістали тіла родини з 5 осіб - трьох дітей та батьків.

Начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський підтвердив, що сьогодні окупанти обстріляли цивільних у центрі Чернігова. Попередньо є загиблі та травмовані, серед них був американець.

Згідно з інформацією очевидців, стріляли, зокрема в людей, які стояли в черзі по воду.

Учора в Чернігові росіяни розстріляли чергу людей за хлібом. Загинули 13 мирних мешканців

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