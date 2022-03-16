У спальному мікрорайоні Чернігова російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом.

Про це пише Суспільне з посиланням на свого кореспондента, яка була на місці події.

Відомо, що обстріл стався 16 березня близько 10 ранку.

Унаслідок обстрілу загинули як мінімум 10 мирних мешканців.

Зазначимо, від початку російського вторгнення на Чернігівщині прокуратура порушила як мінімум 200 кримінальних справ, які можна кваліфікувати як військові злочини.

Нагадаємо, 14 березня окупанти розбомбили насосну станцію у Чернігівводоканалі, загинуло четверо осіб.