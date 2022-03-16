Українські артилеристи знищили командний пункт і пункт забезпечення російських військових у Київській області.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35 армії Східного військового округу ЗС РФ", - написав він у фейсбуці.
Залужний також опублікував відео роботи артилерії.
Раніше українські артилеристи також знищили склад боєприпасів російських окупантів на Чернігівщині.
Нагадаємо, за даними Генштабу, втрати живої сили ворога наближаються до 14 тисяч.