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На Київщині артилерія знищила командний пункт російських окупантів

Також знищено пункт забезпечення 35 армії Східного військового округу ЗС РФ.

На Київщині артилерія знищила командний пункт російських окупантів
Фото: Скіншот відео

Українські артилеристи знищили командний пункт і пункт забезпечення російських військових у Київській області.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35 армії Східного військового округу ЗС РФ", - написав він у фейсбуці.

Залужний також опублікував відео роботи артилерії.

Раніше українські артилеристи також знищили склад боєприпасів російських окупантів на Чернігівщині.

Нагадаємо, за даними Генштабу, втрати живої сили ворога наближаються до 14 тисяч.

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