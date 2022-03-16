​Під завалами обстріляного гуртожитку в Чернігові знайшли тіла п'ятьох мирних мешканців

У Чернігові під завалами обстріляного гуртожитку знайшли тіла трьох дітей і двох дорослих.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 19:00 підрозділи ДСНС у Чернігівській області сім разів залучались до ліквідації пожеж, ще чотири - для надання допомоги внаслідок обстрілів житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Під час розбирання конструкцій гуртожитку в Чернігові рятувальниками було виявлено тіла п'ятьох загиблих осіб, серед яких троє дітей", - йдеться в повідомленні.

Загалом, для проведення невідкладних робіт від ДСНС залучали 38 чоловік особового складу та 16 одиниць спецтехніки.

Крім того, розрахунки групи піротехнічних робіт і підводного розмінування відпрацювали сім заявок, під час яких було вилучено два вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, сьогодні у спальному мікрорайоні Чернігова російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Загинуло 10 мирних мешканців міста.

14 березня окупанти розбомбили насосну станцію Чернігівводоканалу, загинуло четверо осіб. Унаслідок обстрілів росіян було знищено університет "Чернігівська політехніка".

13 березня в Чернігові після обстрілів російськими військами згорів храм Святителя Феодосія.