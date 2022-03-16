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Зниклий на Херсонщині журналіст Олег Батурин у полоні

Разом з ним утримують Сергія Цигіпу та ще 5 людей.

Зниклий на Херсонщині журналіст Олег Батурин у полоні

Журналіст Олег Батурин, який зник у Каховці, перебуває в полоні в місті Херсон.

Про це LB.ua повідомили близькі Олега.

Разом з ним у полоні перебувають активіст інформаційної оборони Нової Каховки Сергій Цигіпа та ще 5 осіб.

Нагадаємо, 12 березня дружина Олега Батурина повідомила, що зник її чоловік: "Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон і документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся".

Того самого дня зник активіст інформаційної оборони Нової Каховки Сергій Цигіпа. Його донька Дарина розповіла, що Сергій у суботу вранці вийшов з дому зі своєю собакою і досі про нього нічого невідомо.

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