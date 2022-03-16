Життя під землею: як Харківське метро стало тимчасовим прихистком. Відео "Українського свідка"

Через постійні авіаудари РФ люди повністю облаштували свій побут у метрополітені.

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відеоісторію про життя Харківського метро, яке наразі стало прихистком для сотні людей. Харків'яни організували свою “підземельну” рутину та займаються звичними справами.

Через “дружню операцію” російських військ сотні тисяч харків'ян були змушені залишити свої домівки в пошуку безпечного місця. Для когось таким місцем стали станції харківського метрополітену. Тут рутина людей має свій шарм.

Як відомо, метро - це найбезпечніше укриття в разі бомбардування і навіть ядерних ударів. Напевне, всю країну облетіли фотографії з Київського метрополітену, де жителі столиці проводили декілька ночей, використовуючи станції як укриття. Тому сьогодні функція метрополітену змінилася. Зараз люди тут організовують свій побут, щоб постійно перебувати в безпеці у разі авіаударів.

Аналогічна ситуація в Харківському метро. Тут перебувають сотні людей: ті, які рятуються від обстрілів, ті, хто змушений покинути свою домівку, і ті, чий дім зруйновано.

"Люди живуть, ночують, їдять, народжують, хворіють, одужують", – розповідає співробітник Харківського метро.

Люди повністю облаштували тут свій побут: мешканці поставили свої намети, облаштували спальні місця, грають з дітьми, вигулюють собак, харчуються та прибирають. До станцій метро постійно надходить гуманітарна допомога у вигляді медикаментів, харчових продуктів, засобів гігієни та дитячого одягу.

“Ми живемо тут дружно. У нас тут лежить цілий ряд сусідів, ми один одному допомагаємо. Хочеться, щоб закінчилася війна”, – розповідає тимчасова мешканка метро.

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Нагадаємо, медіапроєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Волонтери фонду "Повернись живим" тісно співпрацюють з українськими бійцями та отримують від них ексклюзивні фото- і відеоматеріали. Тому Ukrainian Witness буде публікувати цей контент із коментарями англійською мовою, щоб більше людей за кордоном розуміли, що відбувається в Україні.

Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожу техніку, проукраїнські мітинги – надсилайте, будь ласка, на пошту materials.uw@gmail.com

Волонтери підготують матеріали до публікації та зроблять так, аби їх побачив увесь світ.