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Росію виключили з Ради Європи

Учора відповідну рекомендацію надали в Парламентській асамблеї. 

Росію виключили з Ради Європи
Фото: Верховна Рада України Telegram

Російську Федерацію виключили з Ради Європи. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада міністрів, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Росії не місце в європейських організаціях, оскільки вона веде варварську агресивну війну проти України та вчиняє численні воєнні злочини", – підкреслив міністр зовнішніх справ.

Від 16 березня ця держава більше не є членом Ради. 

Рада Європи – міжнародна організація 47 держав-членів. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.

РФ тим часом стверджувала, що самостійно вирішила вийти з Ради Європи. Вихід із цієї організації денонсує Європейську конвенцію з прав людини. 

Учора Парламентська асамблея Ради Європи рекомендувала виключити РФ з організації. 

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