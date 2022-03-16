Росію виключили з Ради Європи

Російську Федерацію виключили з Ради Європи. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада міністрів, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Росії не місце в європейських організаціях, оскільки вона веде варварську агресивну війну проти України та вчиняє численні воєнні злочини", – підкреслив міністр зовнішніх справ.

Від 16 березня ця держава більше не є членом Ради.

I welcome the decision to immediately exclude Russia from the Council of Europe just taken by the Council of Ministers. No place for Russia in European bodies as it wages a barbaric war of aggression against Ukraine and commits multiple war crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

Рада Європи – міжнародна організація 47 держав-членів. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.

РФ тим часом стверджувала, що самостійно вирішила вийти з Ради Європи. Вихід із цієї організації денонсує Європейську конвенцію з прав людини.

Учора Парламентська асамблея Ради Європи рекомендувала виключити РФ з організації.