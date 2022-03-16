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Бійці 93 бригади "Холодний Яр" знищили ворожу техніку на вокзалі у Тростянці

Уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непросто.

Бійці 93 бригади "Холодний Яр" знищили ворожу техніку на вокзалі у Тростянці
Фото: скрин відео

Уночі 16 березня військові 93 ОМБр "Холодний Яр" знищили гаубичний дивізіон російських військ, що розташовувався на залізничному вокзалі у Тростянці Сумської області.

Про це українські військові повідомили на своїй сторінці у фейсбуці й оприлюднили відеодокази.

"Бійцям 93 бригади "Холодний Яр" уночі вдалося ювелірно знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С". Ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу у Тростянці на Сумщині. Уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростою задачею. Утім холодноярцям вдалося з нею справитися", – сказано в повідомленні.

На другому відео – знищення ворожої техніки в тому самому районі. 

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