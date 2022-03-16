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Мінцифри запускає портал Доказ, де збиратимуть усі докази злочинів окупантів в Україні

“Що більше доказів зберемо, то дужче це посилить покарання агресора і наблизить нашу перемогу".

Міністерство цифрової трансформації України запускає портал Доказ, де збиратимуть усі докази злочинів окупантів в Україні.

Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Інформацію потрібно надсилати, якщо ви стали свідком:

  • бойових дій ворога у вашому регіоні,
  • насилля,
  • пошкодження об’єктів інфраструктури,
  • диверсій.

“Що більше доказів зберемо, то дужче це посилить покарання агресора і наблизить нашу перемогу та поверне справедливість. Розповідайте друзям і знайомим про проєкт. Діліться посиланням”, – закликали у відомстві.

Проєкт реалізовано Мінцифри спільно з Офісом президента України, Міністерством юстиції, Офісом генерального прокурора, Представництвом президента України в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.

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