На Дніпропетровщині затримали вісьмох осіб, які можуть бути причетними до ДРГ

Поліцейські Дніпропетровщини виявили вісьмох осіб, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальної роботи.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Усіх їх затримали 15 березня і доправили у Службу безпеки України для проведення процесуальних дій.

У Дніпрі поліцейські затримали двох чоловіків, які пересувалися на автомобілі “Daewoo Nexia” без номерних знаків. Затримані висловлювали антиукраїнську політичну позицію та підтримували дії ворожої країни.

У Кривому Розі поліцейські спільно з бійцями територіальної оборони під час перевірки маршрутного таксі виявили двох громадянок Росії. За словами жінок, вони нібито перебували в батьків, а зараз повертаються додому.

Також правоохоронці затримали в місті двох чоловіків, які за допомогою квадрокоптера могли здійснювати відеофіксацію українських стратегічних об’єктів або позицій наших військовослужбовців.

У місті Синельникове поліція затримала двох чоловіків, які висловлювали російську пропаганду, неповагу до ЗСУ та керівництва держави. В одного чоловіка в телефоні виявили антиукраїнське листування з мешканцем АР Крим.