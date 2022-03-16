СБУ відкрило три кримінальні провадження. Матеріали планують передавати до міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Завершили аварійно-рятувальні роботи на Антопільській телевежі. Офіційно підтверджено загибель 21 людини. Дев’ятеро поранені.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Сьогодні прощаємося із загиблими від авіаударів на телевежі в Антополі. Ворог забрав 21 життя. Це 17 жителів Рівненського району (Великий Олексин, Городок, Шпанів, Клевань, Караєвичі, Франівка, Гоща, Обарів, Горбаків, Андрусіїв, Костопіль, Горбаків, Симонів, Бугрин…), троє рівнян та один волинянин (с. Сенкевичі Луцького району). Співчуваємо родинам загиблих. Глибоко сумуємо разом із вами. Вічна пам‘ять!", – написав він у телеграм-каналі.

Фото: телеграм-какал Віталія Коваля/Рівненська ОДА

Фото: телеграм-какал Віталія Коваля/Рівненська ОДА

Фото: телеграм-какал Віталія Коваля/Рівненська ОДА

Фото: телеграм-какал Віталія Коваля/Рівненська ОДА

Фото: телеграм-какал Віталія Коваля/Рівненська ОДА

Фото: телеграм-какал Віталія Коваля/Рівненська ОДА

Станом на вечір 15 березня під завалами антопільської вежі залишалася ще одна людина. Пошуки тривали всю ніч.

За фактом ракетного обстрілу Збройними силами РФ телевежі під Рівним, що призвів до тяжких наслідків та загибелі військовослужбовців, відкрили три кримінальні провадження.

За словами начальника управління СБУ у Рівненській області Андрія Тимченка, першочергові слідчі дії завершено.

"Тепер ми зосередилися на документуванні воєнних злочинів з боку РФ проти цивільного населення та інфраструктури України. Це робиться, щоб надалі притягнути до відповідальності керівництво Росії за розв’язування війни та всі ті злочини, які вони здійснюють. Воєнні злочини терміну давності не мають. Усі матеріали планують передавати до міжнародного кримінального суду в Гаазі", – пояснив начальник обласного управління СБУ.

Нагадаємо, 14 березня Росія знову атакувала Рівненську область. Ворог вдарив по телевежі ракетами. Рівненська телевежа розташована в селі Антопіль, приблизно за 15 км від обласного центру.

До того, на другий день війни, Росія вдарила по Рівненському аеропорту. 11 березня по області завдали трьох авіаударів.