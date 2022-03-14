Уночі 14 березня російські окупанти атакували Рівненщину.
Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, унаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу.
"На місці працюють фахівці. Деталі зʼясовуються", – додав очільник ОВА.
За даними місцевих ЗМІ, приблизно о 05:30 14 березня поблизу Рівного пролунали два вибухи.
Повітряна тривога на території всієї Рівненської області тривала практично всю ніч. Відбій було оголошено о 7:39.
Як уточнив Віталій Коваль, телевежу зруйновано. На Рівненщині не працює теле- та радіомовлення.
"Ми зробимо все можливе і залежне від нас для якнайшвидшого відновлення роботи ТВ і радіо", – заявив очільник Рівненської ОВА.
Рівненська телевежа розташована в селі Антопіль, приблизно за 15 км від обласного центру.
Оновлення. За оновленими даними, у рівненську телевежу влучили дві ворожі ракети, зруйновано апаратну. під завалами залишаються люди. Кількість жертв наразі уточнюють.
Голова ОВА Віталій Коваль в ефірі телемарафону "UA разом" наголосив, що ворог хотів відрізати людей від правдивої інформації.
"Є позитивні новини: з-під завалів евакуйовано кількох людей, вони живі, в нормальному стані. Роботи продовжуються. Сподіваємось, що найближчим часом ми відновимо радіо і телебачення через вишку”, – розповів він.
Коваль уточнив, що внаслідок влучання пошкоджено телевежу та адмінприміщення поруч.
У Держспецзв’язку уточнили, що внаслідок обстрілу телевежу Концерну РРТ обладнання телевежі в Рівному наразі відключене, пошкодження ще з'ясовують.
Ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне. Фахівці концерну роблять усе можливе для відновлення трансляції українських телеканалів.