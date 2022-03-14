У вежу влучили дві ракети, під завалами можуть бути люди.

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Уночі 14 березня російські окупанти атакували Рівненщину.

Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, унаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу.

"На місці працюють фахівці. Деталі зʼясовуються", – додав очільник ОВА.

За даними місцевих ЗМІ, приблизно о 05:30 14 березня поблизу Рівного пролунали два вибухи.

Повітряна тривога на території всієї Рівненської області тривала практично всю ніч. Відбій було оголошено о 7:39.

Як уточнив Віталій Коваль, телевежу зруйновано. На Рівненщині не працює теле- та радіомовлення.

"Ми зробимо все можливе і залежне від нас для якнайшвидшого відновлення роботи ТВ і радіо", – заявив очільник Рівненської ОВА.

Рівненська телевежа розташована в селі Антопіль, приблизно за 15 км від обласного центру.

Оновлення. За оновленими даними, у рівненську телевежу влучили дві ворожі ракети, зруйновано апаратну. під завалами залишаються люди. Кількість жертв наразі уточнюють.

Голова ОВА Віталій Коваль в ефірі телемарафону "UA разом" наголосив, що ворог хотів відрізати людей від правдивої інформації.

"Є позитивні новини: з-під завалів евакуйовано кількох людей, вони живі, в нормальному стані. Роботи продовжуються. Сподіваємось, що найближчим часом ми відновимо радіо і телебачення через вишку”, – розповів він.

Коваль уточнив, що внаслідок влучання пошкоджено телевежу та адмінприміщення поруч.

У Держспецзв’язку уточнили, що внаслідок обстрілу телевежу Концерну РРТ обладнання телевежі в Рівному наразі відключене, пошкодження ще з'ясовують.

Ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне. Фахівці концерну роблять усе можливе для відновлення трансляції українських телеканалів.