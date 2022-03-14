"Сьогодні усі ми - добровольці". Президент привітав українців з Днем добровольця

Саме здатність миттєво обʼєднуватись у час випробувань є передумовою перемоги, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із “суто українським святом” - Днем добровольця.

“Сьогодні ми відзначаємо суто наше, українське свято – День добровольця. Саме наша здатність миттєво обʼєднуватись у час випробувань, знаходити спільну мову й боротися разом створює наш характер, український характер. Ми можемо не помічати одне одного у звичайному житті. Погодьтеся, таке з нами буває і бувало. Але коли бачимо загрозу нашому способу життя, нашому духу, коли бачимо загрозу Україні, нашій державі, ми не вагаємося жодної хвилини. Якщо ми – українці”, - зазначив президент.

На його думку, саме здатність українці об’єднуватися є передумовою перемоги у війні.

“Ми обʼєднуємося. Ми робимо все, щоб захистити своє. Українців не треба переконувати, щоб ставали добровольцями. Українців не треба стимулювати, щоб почали допомагати одне одному. Потужна підтримка Збройних сил усім народом України, щирий волонтерський рух, масовий вступ до тероборони, солідарність усіх наших людей – це передумови перемоги. Передумови звільнення всієї нашої країни... Єдиної й найкращої”, - заявив Володимир Зеленський.

Сьогодні, зазначив президент, увесь народ України є добровольцями.

“Україна для нас – не просто територія, як для окупантів. Вони ж тут нічого не розрізняють, не розуміють нічого. Саме тому для них усе це просто мішень. Україна для нас – це мільйони щасливих миттєвостей, рідних символів, памʼятних місць. Ми відчуваємо цю землю. Україна для нас – це наше життя, і тому мільйони людей стали на захист нашої держави сьогодні. Тому сьогодні ми всі – добровольці. Усі, хто захищає Україну, наших дітей, хто захищає наше майбутнє.

Усім, хто відчуває цей вільний поклик... Поклик до захисту України...

Хто доброволець у боях. Чи в інформаційних військах. Хто захищає дороги, захищає міста. Усім дипломатам – офіційним і неформальним. Усім, хто допомагає з технікою.

Хто зберігає бізнес. Хто постачає необхідні товари, необхідні продукти. Хто рятує й лікує за будь-яких умов. Хто працює на транспорті. Хто забезпечує звʼязок і ремонтує мережі...

Усім я вдячний. І щиро вас вітаю!

Кожного з добровольців. Кожного з мільйонів, які разом працюють на перемогу”, - резюмував президент.

Нагадаємо, День добровольця відзначають в Україні щорічно з 2017-го.