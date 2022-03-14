Під час спільної спецоперації поліція, СБУ та прикордонники затримали “вора в законі” з Грузії, який втік з виправної колонії в Чернігівській області.

Про це повідомили в Національній поліції України.

30-річний уродженець м.Тбілісі намагався незаконно перетнути державний кордон України та Молдови в місті Могилів-Подільський.

В Україні зловмисник відбував покарання за вчинення двох тяжких злочинів - умисного вбивства та насильства щодо працівника правоохоронного органу.

У колонії затриманий виконував роль “смотрящого” та підозрювався у встановленні та поширенні злочинного впливу.

Встановлено, що з Менської виправної колонії затриманий втік 26 лютого. Протягом двох тижнів він переховувався від правоохоронців і планував покинути територію країни.

Після отримання інформації про те, що втікач перебуває в одному із прикордонних міст Вінниччини, була проведена спеціальна операції працівниками поліції з його затримання.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.