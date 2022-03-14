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​Подоляк про переговори з РФ: комунікація важко, але йде

«Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені».

​Подоляк про переговори з РФ: комунікація важко, але йде
Фото: ОПУ

Сьогоднішні переговори Росії й України відбуваються важко. 

Про це написав у Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві й обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства», – написав він.

Фото: twitter.com/Podolyak_M

Нагадаємо, на сьогодні, 14 березня, українська делегація запланувала певне підбиття підсумків. «Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків», – заявляв Михайло Подоляк.

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