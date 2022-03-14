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Італійський ФК “Ювентус” передав Україні гуманітарну допомогу та допоміг евакуації дітей

На зворотному шляху автобуси були залучені до евакуації.

Італійський ФК “Ювентус” передав Україні гуманітарну допомогу та допоміг евакуації дітей

Один з найстаріших та найбільш титулованих футбольних клубів Італії “Ювентус” підготував та передав Україні гуманітарну допомогу. Клуб також допоміг евакуювати українських дітей з “гарячих” точок у безпечні місця, де малеча зможе безкоштовно тренуватись та проживати. 

Такою інформацією поділився очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. 

Він зазначив, що клубні автобуси туринського “Ювентуса” передали нашим громадянам медикаменти, одяг, продукти харчування, засоби гігієни, ковдри та багато іншого. На зворотному шляху автобуси були залучені до евакуації.

“Щиро дякуємо нашим закордонним партнерам та, звичайно, Українській Асоціації Футболу (UAF), яка відкрила додатковий канал постачання гуманітарного вантажу. Разом переможемо”, - зазначив Віктор Микита.

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