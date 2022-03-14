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Окупанти вбили в Україні вже 90 дітей, – Офіс Генпрокурора

Ці цифри не є остаточними.

Окупанти вбили в Україні вже 90 дітей, – Офіс Генпрокурора
Хлопчик після обстрілів окупантами Сєвєродонецька
Фото: Луганська ОДА

Станом на 14 березня внаслідок російської агресії в Україні загинуло 90 дітей, понад 100 поранено.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів.

Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинуло двоє дітей та ще двох поранено.

Пошкоджено через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю.

Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24.

“Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, Комітет ООН з прав дитини вимагає від Російської Федерації припинити воєнні дії та виконати свої зобов'язання щодо захисту дітей від фізичного і психологічного насильства

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