Фото: телеграм "Корюківські партизани"

Окупанти вночі накрили обстрілами Чернігів та область. Унаслідок обстрілів зокрема знищено університет "чернігівська політехніка".

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус.

"Сьогодні записую відео біля Чернігівської політехніки. Ще один "військовий" об’єкт, який був розбитий і знищений вночі ворогом. Мені важко на це дивитись. Тому що я закінчував цей виш у 1999 році, а по-друге, я є головою наглядової ради цього закладу. Сьогодні відчуваю люту ненависть до ворога. Ви відповісте за все. Це 100 відсотків, це без сумнівів", – сказав Чаус.

Окрім того, вночі "ураганами" обстріляли Ніжин. Втрат цивільного населення, за попередніми даними, немає.

За даними голови нацполіції області Володимира Нідзельського, у Чернігові пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, зокрема другу водопровідну станцію. Є загиблі.

Нагадаємо, раніше в центрі Чернігова російські окупанти зруйнували готель "Україна", який був однією з візитних карток міста.