Додаткові евакуаційні поїзди 14 березня вирушать із Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Києва та Одеси

Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних поїздів на понеділок, 14 березня. Перший з них вирушить із Харкова о 9:40.
З Харкова:
- 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
- 13:00 - №239/240 Харків - Львів.
З Дніпра:
- 10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;
- 12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
З Кривого Рогу:
- 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп;
- 16:00 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм.
Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Ужгорода до Києва.
Крім того, Укрзалізниця продовжить евакуювати людей зі Слов'янська та Краматорська. Пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких потім буде здійснена пересадка на інші рейси на захід країни.