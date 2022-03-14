ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині пошкоджено внаслідок обстрілу, ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині пошкоджено внаслідок обстрілу, ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне (оновлено)
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
ГоловнаСуспільствоВійна

Додаткові евакуаційні поїзди 14 березня вирушать із Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Києва та Одеси

Зі Слов'янська та Краматорська можна буде виїхати електричками, а потім пересісти в поїзди в західному напрямку.

Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних поїздів на понеділок, 14 березня. Перший з них вирушить із Харкова о 9:40.

З Харкова:

  • 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
  • 13:00 - №239/240 Харків - Львів.

З Дніпра:

  • 10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;
  • 12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;
  • 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

З Кривого Рогу:

  • 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп;
  • 16:00 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм. 

Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Ужгорода до Києва.

Крім того, Укрзалізниця продовжить евакуювати людей зі Слов'янська та Краматорська. Пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких потім буде здійснена пересадка на інші рейси на захід країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , , , ,
Читайте також