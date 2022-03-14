Додаткові евакуаційні поїзди 14 березня вирушать із Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Києва та Одеси

Зі Слов'янська та Краматорська можна буде виїхати електричками, а потім пересісти в поїзди в західному напрямку.

Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних поїздів на понеділок, 14 березня. Перший з них вирушить із Харкова о 9:40.

З Харкова:

9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;

13:00 - №239/240 Харків - Львів.

З Дніпра:

10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;

12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

З Кривого Рогу:

11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп;

16:00 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм.

Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Ужгорода до Києва.

Крім того, Укрзалізниця продовжить евакуювати людей зі Слов'янська та Краматорська. Пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких потім буде здійснена пересадка на інші рейси на захід країни.