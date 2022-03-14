Фото: ДСНС

Сьогодні на світанку в Оболонському районі по вул. Богатирській, 20 артилерійський снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування з 1-й по 3-й поверх і загоряння квартир на 3-му та 4-му поверхах.

О 07:04 пожежу локалізували на площі 500 м кв. Підрозділи ДСНС врятували 4 людей, пошуки тривають. Інформація про потерпілих уточнюється, повідомляє пресслужба ДСНС.

У КМДА повідомили, що, за уточненою інформацію, внаслідок вибуху в житловому будинку в Оболонському районі загинула одна людина.

За інформацією ДСНС, на місці події загинула одна людина, три особи госпіталізовано, дев’ятьом надано допомогу на місці. Пошуки людей ще тривають.

Оновлення. О 07:58 пожежу ліквідовано. На місці події виявлено тіла двох загиблих. Крім того, трьох людей госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці.

Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи.

Пошуки тривають.

"14 березня о 5:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в Оболонському районі столиці. По прибуттю бійці ДСНС встановили, що внаслідок потрапляння невідомого об'єкта сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверх і фасаду будинку з 1 по 9 поверх, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах", – сказано в повідомленні.

Рятувальники негайно взялися до евакуації мешканців і гасіння пожежі.

Наразі ліквідація пожежі триває. Задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу ДСНС.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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